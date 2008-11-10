Манипуляции политиков ухудшают здоровье украинцев

Медики утверждают, что манипуляции политиков сознанием людей по поводу кризиса ухудшают здоровье украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе всеукраинской общественной организации “Украинский медицинский союз”, об этом говорится в обращении членов союза к политической элите Украины.

В своем обращении медики отметили, что сложная ситуация, связанная с мировым экономическим кризисом, значительно усиливается социальным популизмом и безответственными заявлениями украинского политикума. Специалисты уверены, что следствием такой ситуации является формирование у людей чувства неуверенности, беспомощности, бесперспективности. Это уже сегодня привело к резкому росту заболеваний среди населения страны.

Медики обеспокоены тем, что политики ради удовлетворения своих амбиций, манипулируют сознанием людей, следствием чего является разрушение здоровья украинцев.

Представители Украинского медицинского союза подчеркивают, что на протяжении всей истории человечества медицина была и остается базовым признаком стабильности государства. Поэтому, обратившись к политикам, медики заверили украинцев, что не изменят людям в их надежде и доверии, как бы тяжело ни было.