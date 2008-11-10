Если болят почки - позвони сейчас же нефрологу

"Горячая" линия в Минздраве

Сегодня - 10 ноября с 9-00 до 13-00 - в Министерстве здравоохранения Украины будет работать телефонная «горячая линия» с участием Николая Колесника, д.м.н., профессора, директора Института нефрологии АМН Украины, главного внештатного специалиста Минздрава Украины по специальности «нефрология». Телефон «горячей линии»: 8 (044) 253-54-84.

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