Если болят почки - позвони сейчас же нефрологу

10:00, 10 ноября 2008
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"Горячая" линия в Минздраве

Сегодня - 10 ноября  с 9-00 до 13-00 - в  Министерстве  здравоохранения  Украины будет работать телефонная «горячая линия» с участием Николая Колесника, д.м.н., профессора, директора Института нефрологии АМН Украины, главного внештатного специалиста Минздрава Украины по специальности «нефрология». Телефон «горячей линии»:  8 (044) 253-54-84.

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