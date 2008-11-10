Рекламу абортов ограничат

Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий рекламу абортов.

По инициативе группы депутатов изменения предложено внести в статьи 24 и 38 закона «О рекламе».

Одобренный депутатами законопроект запрещает обращаться с рекламой медицинских услуг по прерыванию беременности к несовершеннолетним. Ограничивается распространение такой рекламы в теле- и радиопрограммах, а также при демонстрации кино- и видеофильмов.

Кроме того, реклама абортов запрещается на всех видах транспортных средств, на первых и последних страницах газет и обложках журналов. Также запрещается рекламировать аборты в детских и образовательных учреждениях, санаторно-курортных организациях, в физкультурно-спортивных и оздоровительных учреждениях.

Разрешенная реклама абортов должна сопровождаться предупреждениями о возможных негативных последствиях искусственного прерывания беременности для здоровья женщин.

По данным главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Елены Мизулиной, в 2007 году в России было произведено 1 303 480 абортов, причем приблизительно 130 тысяч абортов в год проводятся несовершеннолетним пациенткам.

MedPortal.ru