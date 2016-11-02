ВР отказалась предоставить право больницам принимать на работу священнослужителей

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект № 4987 о введении душпастырской опеки в сфере здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 165 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Также ВР не поддержала предложение направить законопроект в профильный комитет и авторам на доработку, законопроект считается отклоненным.

Представляя законопроект, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец (БПП) подчеркнула, что этим законопроектом предлагается ввести термин «душпастырская опека» – деятельность в учреждениях здравоохранения священнослужителей (капелланов), уполномоченных религиозными организациями.

Она отметила, что законопроектом предусматривается деятельность священнослужителей, которые прошли специальную подготовку и отбор, на волонтерских или общественных началах. «Поэтому вопрос относительно давления на местные бюджеты вообще не стоит», – добавила Богомолец.

Она сообщила, что сейчас проводятся переговоры с университетом им. Т. Шевченко о возможности открытия нового факультета душпастырской опеки для подготовки медицинских, военных и тюремных капелланов.

Богомолец также сообщила, что законопроектом предлагается предоставить право священнослужителям (капелланам) входить в состав комиссий по вопросам биоэтики, действующих при учреждениях здравоохранения. «И именно эти комиссии будут также сотрудничать с теми координаторами-трансплантологами, которые будут развивать в Украине систему трансплантации», – сказала она.

Народный депутат Украины Владимир Литвин (группа «Воля народа») во время обсуждения проекта отметил, что целесообразно было бы ввести священников в ВР, чтобы остановить «сеанс ненависти» в парламенте, где народные депутаты напоминают «стаю товарищей, которые поделились на определенные коллективы, и вожаки этих стай пытаются подтвердить доминирующее положение».

Читайте такжеНовое в законе о здравоохранении: священникам разрешат пастырское попечительство в больницахЛитвин подчеркнул, что сегодня Украине необходимы законы, которые улучшат ситуацию в медицине, а голосование за такой законопроект сейчас свидетельствует «о нашей беспомощности» в вопросе изменений в отрасли и ее нормального финансирования.

Многие депутаты говорили о том, что возникает вопрос – как руководство медицинского учреждения будет определять, представителя какой религии приглашать на работу.