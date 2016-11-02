В Украине до 70 000 детей нуждаются в паллиативной помощи

В Киеве состоялась Открытая дискуссия на тему: детская паллиативная помощь. Актуальность проблемы обоснована количеством украинских детей, которые сегодня нуждаются в паллиативной поддержке, сообщает сайт Минздрава Украины.

По разным статистическим источникам, в Украине от 17 500 (данные Минздрава) до 70 000 (данные ЮНИСЕФ) таких пациентов.

Читайте такжеДоступ к качественному обезболиванию является основной проблемой паллиативных больныхНесмотря на красноречивые цифры, открытых вопросов в детском палиативе остается много. С какого момента тяжелобольной ребенок имеет право получать паллиативную помощь и что такая помощь предполагает? Каким образом обеспечиваются права на паллиативную помощь для детей и их семей в Украине? Как обеспечиваются права украинских детей, лишенных родительской опеки? Предоставлен ли пациентам детского возраста доступ к обезболивающим и психотропным лекарственным средствам?

Дискуссия собрала для обсуждения ведущих врачей, государственных чиновников, экспертов, представителей общественных организаций, религиозных конфессий, представителей СМИ и родителей больных детей.

Читайте такжеЗмеиный яд может войти в состав нового эффективного обезболивающего - исследованиеУльяна Супрун, и.о. министра здравоохранения, в частности, сказала, что часто врачи сами не могут определиться, когда следует прекратить радикальное лечение и перевести больного на паллиативную поддержку:

- Я не вижу проблемы в предоставлении паллиативного статуса – это не юридический термин, а медицинский диагноз. И даже признавая необходимость перехода ребенка на паллиативную помощь, медицинские работники не всегда понимают, что именно такая помощь должна в себя включать. В Украине сегодня общественные организации лучше осведомлены в вопросе паллиатива, чем государственные медицинские структуры. Нам крайне нужно обучать врачей, обучать родителей, развивать волонтерское движение. Отдельный вопрос – обезболивание. В следующем году в рамках Национальной программы «Онкология» будет закуплена первая партия детской формы морфина. Это огромный шаг для нашей страны.