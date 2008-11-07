В Минсемьи отмечают рост количества усыновленных детей

В Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта отмечают рост количества усыновленных детей.

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе Минсемьи, об этом заявил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, за 10 месяцев 2008 года свыше 15 тысяч украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, нашли новые семьи. Так, в этом году гражданами Украины было усыновлено 1722 ребенка-сироты и детей, лишенных родительской заботы. Еще 1183 ребенка в течение этого года усыновлены иностранцами. Зарегистрированы кандидатами в усыновители свыше 1200 семейных пар. В приемных семьях и детских домах семейного типа нашли семью 2049 (за последний месяц количество таких детей воросло на 534) детей-сирот, под опеку, попечительство устроены 10 тыс. 263 детей.

"Мы создали систему, когда каждый ребенок, который потерял возможность воспитываться в родной семье, получает гарантированное право на новую семью. Государство обязано помочь ему найти любовь, заботу и поддержку в семьях граждан Украины. Результаты 10 месяцев этого года свидетельствуют о закреплении положительных тенденций к росту числа усыновленных детей гражданами Украины - на 25% больше, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр также сообщил, что если в 2004-2005 годах иностранцы усыновляли вдвое больше детей, чем граждане Украины, сегодня ситуация совсем другая.