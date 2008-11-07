Во Львовской области 4-летний ребенок заболел дифтерией
16:09, 07 ноября 2008Страна
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Обследуют родных
В Пустомытивском районе Львовской области зарегистрирован случай заболевания 4-летнего ребенка дифтерией.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины со ссылкой на Львовскую областную СЭС, обследуются также 5 человек, которые находились с ребенком в контакте.
В целом за 9 месяцев этого года в Украине дифтерией заболели 46 человек, из них 8 детей. Умерли 5 человек. В прошлом году было зафиксировано 9 летальных случаев.
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