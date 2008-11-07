В ближайшее время вакцины против ВИЧ-инфекции не найдут

Лауреат Нобелевской премии 2008 года в области медицины и физиологии, доктор из парижского Института Пастера Франсуаза Барре-Синусси уверена, что в ближайшее время не будет изобретена вакцина против ВИЧ-инфекции. Об этом она сказала в интервью для glavred.info.

Так на вопрос, есть ли хоть малейшая надежда на изобретение вакцины в ближайшее время, Барре-Синусси сказала: «В ближайшее время – нет. Исследователь не может знать точно, сколько времени понадобится на опыт. Потому и ответить на этот вопрос чрезвычайно сложно. Определенная надежда есть на лечебную вакцину, которая не даст возможности избежать заболевания, но остановит развитие болезни. Но и здесь понадобится множество опытов».

Она отметила, что главная надежда – на лекарства, «которые ежедневно улучшаются, и на то, что от этой болезни достаточно легко защититься». «Для тех, кто уже с ВИЧ, есть лекарства. Пациенты, принимающие их, чувствуют себя очень хорошо. Конечно, осложнения всегда есть, и если за пациентом хорошо ухаживать, если время от времени менять лечение, он проживет долгую счастливую жизнь, даже нося в себе вирус», - отметила Барре-Синусси.

«Много лет назад ООН создала так называемый Global Fund – Мировой фонд, который занимается наибольшими эпидемиями, от которых страдают люди из самых бедных стран мира – СПИДа, туберкулеза и малярии. Наблюдение за разницей между странами богатыми и бедными осуществляется, в частности, этим Фондом, ООН и самыми влиятельными державами мира. Благодаря предоставленным ими средствам пока удается держать равновесие», - сказала доктор.

Она отметила, что международное сообщество считает, что в Украине равный доступ к лечению для всех слоев населения.