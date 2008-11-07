В Крыму два человека отравились грибами

В Симферополе 50-летняя женщина доставлена в реанимацию с преварительным диагнозом «отравление грибами».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, состояние женщины, которая находится в реанимационном отделении 7-й городской больницы Симферополя, тяжелое. «Проводятся лабораторные исследования», - отметили в МЧС.

Кроме того, в Белогорске с подозрением на отравление грибами к медикам «скорой помощи» обратился 23-летний парень. Врачи оказали ему квалифицированную помощь. От госпитализации пострадавший отказался.