В Крыму два человека отравились грибами
14:13, 07 ноября 2008Страна
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Женщина в реанимации
В Симферополе 50-летняя женщина доставлена в реанимацию с преварительным диагнозом «отравление грибами».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, состояние женщины, которая находится в реанимационном отделении 7-й городской больницы Симферополя, тяжелое. «Проводятся лабораторные исследования», - отметили в МЧС.
Кроме того, в Белогорске с подозрением на отравление грибами к медикам «скорой помощи» обратился 23-летний парень. Врачи оказали ему квалифицированную помощь. От госпитализации пострадавший отказался.
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