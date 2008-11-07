Чем полезно фейхоа

Плоды фейхоа содержат много йода (3-4 мг в 100 г) - именно по этому показателю фейхоа превосходит все другие пищевые продукты - как растительные, так и животные. А это чрезвычайно важно для детей, которые с большим удовольствием будут есть фейхоа, чем морскую капусту. Этот фрукт никогда не вызывает аллергию. 1-2 ягодки удовлетворяют суточную потребность организма в йоде, которая составляет 150 микрограмм.

Кроме этого, в фейхоа достаточно много пектиновых веществ (около 2,5%). Пектин - это мягкий естественный сорбент, который выводит из организма шлаки и свободные радикалы (именно они приводят к старению и замедляют выздоровление после инфекционных болезней). Сахара в плодах немного - 5-10%. А это значит, что диабетики могут лакомиться ими сколько угодно.

Фейхоа употребляют в случае заболеваний щитовидной железы, гастритов, пиелонефрита.

Плоды фейхоа употребляют в основном свежими: их добавляют в салаты, перетирают с сахаром. При этом шкурку плодов желательно не чистить (хотя она имеет немного терпкий вкус), чтобы сохранить больше витаминов. Также из плодов готовят желе, джемы, компоты, пастилу и варение. В таком случае перед употреблением фейхоа очищают от шкурки.

Свежие плоды фейхоа сохраняются не больше месяца. Для более длительного хранения плоды можно перетереть с сахаром (на 1 кг плодов 1 кг сахара), не поддавая их термической обработке и тем самым сохраняя все полезные вещества.

Хранить перетертые плоды нужно в стеклянной или эмалированной посуде в холодильнике. Когда употреблять, к этой смеси можно прибавить любые измельчены орехи.

И советуем не обращать внимание на цену - здоровье более дорогое!

Лучше всего полезные вещества сохраняются, если плоды перемолоть на мясорубке с сахаром (1:1) и хранить в стеклянных банках в холодильнике. Пластмассовых банок и крышек избегайте, чтобы смесь не заплесневела.

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