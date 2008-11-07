Президент провел совещание по проблемам людей с плохим зрением

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел рабочее совещание по вопросам улучшения положения инвалидов с недостатками зрения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в совещании приняли участие министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель Украинского общества слепых, представители ряда организаций инвалидов с недостатками зрения.

Участники совещания обсудили четыре блока вопросов: лечение и профилактика недостатков зрения; социальная адаптация инвалидов; занятость инвалидов; инфраструктурное обеспечение.

Во вступительном слове Президент Украины отметил, что проблемой остается низкий уровень интеграции инвалидов зрения в общество. Усложнен доступ такой группы людей к образованию.

В.ЮЩЕНКО также указал на дискриминационные условия для трудоустройства инвалидов зрения. К тому же, методика вычисления показателя занятости инвалидов зрения отсутствует. Президент обратился к министру труда и социальной политики с просьбой разработать такую методику на протяжении десяти дней.

Глава государства также отметил усложненный доступ инвалидов с недостатками зрения к объектам общественной инфраструктуры, транспорта, средств связи. Президент напомнил, что в сентябре подписал Конвенцию ООН о правах инвалидов, однако ее норма о маркировке надписями шрифтом Брайля дверей в учреждениях социального назначения не выполняется в Украине. Следовательно, Президент ожидает, что на протяжении 31 дня министерство труда и социальной политики введет эту идею на практике.

Отдельно Президент обратился с просьбой к Министерству финансов и Министерству труда обеспечить финансирование программ социальной защиты инвалидов в полном объеме.

* * * Численность членов Украинского общества слепых – 48,2 тыс. человек, из них 25,3 тыс. инвалидов І группы, 21,2 тыс. инвалидов ІІ группы, 1,7 тыс. – зрячих.

В 2008 году расходы на реализацию программ социальной защиты инвалидов из Государственного бюджета Украины (по специальным и общим фондам) через Минтруда будут составлять более 2,7 млрд. грн., что на 500 млн. больше, чем в 2007 году.