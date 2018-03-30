Если вы постоянно мерзнете в холодную пору...

Что делать, если мерзнешь всю осень и всю зиму? На улице красный нос, на работе руки в лиловую сеточку, под одеялом ноги ледяные… Учиться греться!

Ледяные руки досаждают курильщикам

Первым делом стоит убедиться, что постоянная зябкость не вызвана какими-нибудь проблемами со здоровьем. Часто мерзнут люди:

- со сниженной функцией щитовидной железы (если вы плаксивы, медлительны, забывчивы и быстро устаете, сдайте анализ крови на гормоны);

- синдромом Рейно (если при охлаждении руки белеют и синеют, а отогревшись опухают и болят – нужен ревматолог);

- сердечно-сосудистыми нарушениями (тревожный сигнал – одышка);

- а также диабетом и варикозной болезнью.

Но не менее часто дрожат от холода совершенно здоровые люди. И им можно помочь.

Ледяные руки досаждают курильщикам и людям с излишней активной вегетативной нервной системой – эмоциональным, принимающим все близко к сердцу. Конечно, даже в холодных руках можно найти плюсы. Например, это отличное средство от головной боли: держать на лбу 2 минуты, потом подождать, когда опять замерзнут. Но ледяное рукопожатие, да еще на деловой встрече – бр-р-р. Что делать?

Сосуды рук любят контрастные ванночки, можно с морской солью, заодно и ногти укрепите.

Не носите много колец - металл хорошо проводит тепло. Что касается курения – да, бросать надо. Но руки начнут "оттаивать" лишь через полгода – настолько стойкий спазм сосудов вызывает табачный дым.

Находки ноября

1. Сдруживаем. Варежки вместо перчаток – в компании пальчикам теплее.

2. Разгоняем. Занимаемся спортом и фитнесом. Движение помогает разогнать кровь и расширяет перефирические сосуды.

3. Подкармливаем. Принимайте поливитамины – никотиновая кислота, железо и йод необходимы эндокринной системе, регулирующей теплообмен в организме.

Глупый пингвин?

Не такой уж и глупый, раз не примерзает к льду. Что-то в его организме мудро устроено – ходит себе по Антарктиде да на лапах же и яйцо вынашивает. Для наших ступней это просто невозможно, в них мало жира и мышц, способных усилить кровоток, а именно он и отвечает за тепло. Ноги могут мерзнуть:

- при пониженном давлении, так как кровь по слабым расширенным сосудам бежит вяло;

- при атеросклерозе, который ухудшает кровоснабжение;

- при варикозном расширении вен.

Проверьте свое состояние здоровья по всем трем пунктам, а пока... Откажитесь от тесной обуви, тугих поясов и невразумительных юбочек. Массируйте ноги в направлении от стопы вверх; если не боитесь щекотки, то можно и массажной щеткой.

Побольше двигайтесь, чтобы "раскочегарить" кровь.

Находки ноября

1. Закаливаем. Щадящий способ: контрастный душ на ночь. Способ пожестче: всегда держим в морозилке мокрое полотенце и перед сном топаем по "льду" 3–5 минут. Потом надеваем хлопчатобумажные носочки, и кровь побежит по икрам и ступням как от массажа.

2. Раздражаем. Сухая горчица раздражает нервные окончания кожи, отчего кровь приливает к мелким сосудам. Правда, эфирные вещества выделяются только если горчицу смочить теплой водой, так что в носки с горчицей надо засунуть теплые мокрые ноги.

3. Перчим. Антицеллюлитный крем с кайенским перцем тоже вызывает прилив крови, эффекта хватит на всю ночь. Нанесите крем на ступни минут на пять, остальное по инструкции.

4.Укутываем. В мороз перед выходом на улицу защищайте лицо жирным кремом.

В головной организации

Нос богат нервными окончаниями и кровеносными сосудами. Поэтому он чутко реагирует на запахи, микробные раздражители и психоэмоциональное состояние. И первым отвечает на холод. Апчхи!

Щеки – конкуренты носу. При поверхностном расположении сосудов (о нем свидетельствует постоянный нежный румянец) они могут замерзать еще раньше.

Уши мерзнут, как правило, у любительниц крупных серег: металл выводит тепло.

Волосы мерзнуть не способны. Но при переохлаждении кровоснабжение кожи головы ухудшается, и волосы недополучают питательные вещества: тускнеют, выпадают, болит кожа у их корней. Носите шапку!

Ходить до зимы без головного убора, чтобы пряди изящно развевались на ветру, – настоящая подрывная деятельность против собственной красоты.

Находки ноября

1. Освобождаем. Носу – легкие очки с пластиковыми линзами (они меньше, чем стеклянные, надавливают на кровеносные сосуды).

2. Наряжаем. Каждой голове – шляпку!

3. Вдыхаем. Всему организму – ванны с согревающим эфирными маслами (имбирь, шалфей, гвоздика, корица, душица, сандал). Достаточно 2-4 капли.

Греемся изнутри

► Горячий сладкий чай с медом, лимоном и лимонником быстро поставляет в кровь "горючее" - углеводы и витамины.

►Шоколад также считается экспресс-топливом, альпинисты говорят: идет прямо в кровь.

►Растительное масло обеспечиет организм витамином Е, который укрепляет капилляры.

►Бутерброд с кусочком сала (грудинки) согреет худеющий или измученный маложировой диетой организм.

►Имбирь в любом виде – как приправа либо заваренный кипятком с медом и лимоном. В Индии считают, что он разжигает "внутренний огонь".

"Здоровье"