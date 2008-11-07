В США удвоилось число детей с хроническими болезнями

Начиная с 2002 года американские дети и подростки от 5 до 19 лет стали принимать в два раза больше лекарств от диабета, гипертонии, дефицита внимания, астмы, депрессии и превышенных уровней холестерина, а среди девочек 10-14 лет зафиксировано 166-процентное увеличение использования таких препаратов.

Тенденция активного применения медикаментов вызывает тревогу у специалистов, поскольку многие препараты имеют серьёзные противопоказания и побочные эффекты и способны лишь навредить детскому здоровью. Полученные факты говорят о растущей проблеме ухудшения здоровья несовершеннолетних американцев, говорят эксперты. Кроме того, добавляют эпидемиологи Института здоровья Канзаса и Университета Сент-Луиса /США/, распространение большинства диагнозов связано с высокой сферой действия ожирения среди школьников, а это означает неэффективность мер по борьбе с лишним весом, предпринятых службами здравоохранения. Успехи в своевременном обнаружении и лечении болезней замечены лишь в отношении повышенного артериального давления.

Темпы роста сложных заболеваний гораздо выше среди девочек, хотя мальчики всё ещё чаще проходят лечение хронических условий, но гендерный разрыв постепенно сокращается. Так, больше американских девочек-подростков 15-19 лет лечатся от поведенческих расстройств /63% против 33 процентов мальчиков/, чаще принимают антидепрессанты /повышение показателей на 6,8%, тогда как среди мальчиков зафиксировано незначительное снижение/. В возрастной группе от 5 до 9 лет наиболее часто ставится диагноз «астма» и тоже отмечается 67-процентный рост числа маленьких больных.

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