ЕС ужесточит правила медицинских опытов над животными

Еврокомиссия предложила проект закона в защиту прав животных. Ученые относятся к нему скептически.

Теперь закону предстоит пройти обсуждение в Европарламенте и Европейском совете министров.

Первым пунктом в проекте закона идет общеевропейский запрет на медицинские опыты над человекоподобными приматами, такими как шимпанзе, гориллы, орангутанги.

Это изменение не является существенным, поскольку согласно статистике с 1999 всего один человекоподобный примат участвовал в опытах, так как во многих государствах Евросоюза, таких как Германия и Бельгия, уже несколько лет действуют локальные запреты.

Создатели законопроекта мотивировали это тем, что новые научные данные указывают на способность этих организмов ощущать боль Кроме этого создатели закона усиливают требования к соблюдению прав животных, участвующих в тестировании. Впервые в список животных, на исследования над которыми требуется разрешение комиссии по этике, попали осьминоги, кальмары и некоторые ракообразные, такие как крабы и лобстеры. Создатели законопроекта мотивировали это тем, что новые научные данные указывают на способность этих организмов ощущать боль.

Сами исследователи скептически отнеслись к новому законопроекту. По их словам, он только добавит им бумажной работы, не обеспечивая дополнительной защиты прав животных. Кроме этого новому закону предстоит пройти обсуждение в Европарламенте, где, как полагают ученые, он может измениться в более радикальную сторону. Многие активисты прав животных требуют запретить опыты над приматами вообще.

Lenta.ru