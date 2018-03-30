Почему человек набирает лишний вес?

Ожирение - это длительное несоответствие между темпом поступления калорий в организм и возможностями человека их также регулярно тратить. Наиболее часто ожирение развивается как следствие длительного действия нескольких основных причин.

Наиболее частая причина ожирения - булемия. Или простое переедание. Таким путем можно набрать очень значительную массу тела. Это путь в ожирение "для гурманов". При этом вначале темп увеличения массы тела зависит от аппетита и возможностей пищеварительной системы по ее усвоению. А в дальнейшем - жировая ткань способствует сохранению тепла, а соответственно - и калорий. А ограничение двигательной активности снизит возможности их тратить.

Вторая по значимости причина - ситуационное переедание. Или прием пищи 1-2 раза в сутки, особенно с акцентом на вторую половину суток. Этот путь в ожирение "для трудоголиков", когда одно из основных удовольствий человека - употребление пищи подменяется удовлетворением от нахождения на работе. И человек не может отвлечься на менее важное по его мнению занятие - прием пищи. В этом случае, несмотря на значительную массу тела, организм постоянно испытывает недостаток в питательных веществах. И, исподволь, развиваются дистрофические процессы во внутренних органах, суставах.

Третьей по значимости причиной является недостаточное употребление жидкости на протяжении суток. Это путь в ожирение "для странников". Когда экономят на употреблении жидкости. Это понятно в пустыне. Но абсолютно неправильно в обычной жизни. С возрастом количество жидкости в организме постепенно уменьшается и обменные процессы соответственно замедляются. А биологический возраст отражает среднее содержание жидкости в организме. При любом виде ожирения человек на клеточном уровне неизменно стареет.

Четвертая причина - снижение двигательной активности. Это путь для тех, у кого "лень матушка раньше родилась". Или ограничение двигательной активности по собственной инициативе. Обычно этому сопутствует и сниженная активность обменных процессов, что ускоряет развитие ожирения. На этом фоне даже небольшое переедание даст избыточный вес. А с появлением при ожирении обменно-дистрофических заболеваний суставов двигательная активность еще больше ограничивается. Но уже по причине.

Пятая причина - ограничение двигательной активности вследствие развития сопутствующих заболеваний. Это путь в ожирение "по принуждению".

Шестая причина - первичное развитие гормональных нарушений. Вторично они развиваются при любом типе ожирения. Т.к. ожирение провоцирует организм на изменение интенсивности и направленности обменных процессов, на экономное расходование поступающей в организм пищи. А первично - при снижении функции щитовидной железы - гипотиреозе или микседеме. Или сахарном диабете.

Часто в развитии ожирения имеет значение несколько факторов, что ускоряет процесс набора массы тела, делает ожирение более значительным, а его осложнения - более вероятными. При выходе из ожирения необходимо учитывать не только пожелания человека, но и пути накопления избыточной массы тела, сложившуюся ситуацию в организме в целом, выраженность ожирения, наличие сопутствующих заболеваний, возраст, пол, индивидуальные особенности организма, позволяющие активировать те или иные механизмы снижения массы тела.

Борис Скачко, врач, фитотерапевт, автор 20 книг и брошюр, более 200 популярных и 40 научных статей по фитотерапии, здоровому образу жизни