Прислушайтесь к сигналам своего тела (тест)

Жизнь большинства современных людей проходит в бешеном ритме. Многие погружаются в работу с головой, забывая при этом о собственном здоровье. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как рано или поздно за такое легкомыслие придется поплатиться. А умеете ли вы понимать свое тело и слушать его сигналы? Вы сможете найти ответ на этот вопрос, пройдя тест, предложенный ниже.

1. Как давно вы в последний раз брали больничный? А) Я практически не беру больничных, поэтому мне трудно вспомнить, когда это было в последний раз.

Б) Я беру больничный каждый раз, как в этом возникает необходимость.

В) Я стараюсь не доводить до больничного, регулярно укрепляю свои иммунитет и слежу за своим состоянии.

2. Какими средствами вы обычно избавляетесь от простудных заболеваний?

А) Современными лечебными препаратами.

Б) Обращаетесь к врачу и потом следуете его рекомендациям.

В) Средствами народной медицины.

3. Как вы можете охарактеризовать свое питание? А) Ем что придется и когда придется.

Б) Ем так, как полагается: первое, второе, третье…

В) Отдаете предпочтение здоровому питанию.

4. Как вы обычно узнаете о том, что больны? А) По появившимся болям и повышенной температуре.

Б) Вашу болезнь выдают глаза.

В) По тому, как вы себя чувствуете еще до того, как появились первые признаки болезни.

5. Как вы обычно проводите свои выходные?

А) Старайтесь отоспаться на всю неделю вперед.

Б) Проводите выходные, встречаясь с друзьями.

В) Предпочитаете пойти в баню или спортзал.

6. Уделяете ли вы время для занятий спортом?

А) Все ваши физические нагрузки ограничиваются походами по магазинам.

Б) Время от времени уделяю несколько минут зарядке.

В) Да, регулярно.

7. В какое время вы обычно отправляетесь спать? А) Далеко за полночь.

Б) В полночь.

В) Стараюсь ложиться пораньше.

8. Сколько часов вы тратите в сутки на сон?

А) Менее шести.

Б) Шесть-восемь часов.

В) Восемь-десять часов.

9. Страдаете ли вы бессонницей?

А) Да.

Б) Иногда.

В) Нет, с вами такого не случалось.

10. Вы можете вспомнить, когда в последний раз проходили полное медицинское обследование?

А) Точно сказать не могу, скорее всего, еще в школьном возрасте.

Б) Когда назначал врач, тогда и проходила.

В) Около года назад.

А теперь давайте подведем итоги.

Если у вас большинство ответов А, то вы полностью забыли о своем здоровье.

Вполне возможно, что у вас просто очень плотный график, или вы боитесь врачей, а может просто ленитесь заботиться о себе. В любом случае вам необходимо срочно пройти полное обследование, выделять достаточно времени на сон, правильно питаться и заниматься спортом.

Набрали больше ответов Б? Значит, вы стараетесь следить за своим здоровьем, исправно выполняете рекомендации врача, но забываете о том, что следить за своим здоровьем нужно постоянно, а не тогда, когда вам того хочется. Составьте себе распорядок дня, в котором бы отводилось достаточно времени и для отдыха и для физической активности.

Если вы набрали больше ответов В, то у вы живете в ладу со своим телом и строго придерживаетесь правила: «Болезнь легче предотвратить, чем лечить!». Вам можно посоветовать заниматься йогой, чтобы еще лучше познать возможности своего тела.

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