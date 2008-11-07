Ароматические палочки опасны для здоровья

Очень много внимания в последние годы уделяется такому нетрадиционному методу лечения, как ароматерапия. Принято считать, что ароматические палочки полезны, так как они снижают уровень гормонов стресса в крови, успокаивают, активизируют работу мозга, повышают иммунитет человека. Но так ли это на самом деле?

Ученые из Дании провели ряд исследований, пытаясь выяснить, как влияют ароматические палочки на здоровье человека.

Как оказалось, некоторые виды благовоний, часто применяемых нами, не только не приносят пользы нашему организму, но и представляют угрозу для здоровья.

Ученые утверждают, что если в течение многих лет систематически использовать в быту такие благовония, то можно значительно увеличить риск развития одного из видов рака легких, а также рака верхних дыхательных путей.

Исследователи также отмечают, что если использование ароматических палочек было непостоянным, палочки использовались время от времени, то никакого риска для здоровья человека в связи с этим выявить не удалось.

Нужно также сказать, что все полезные свойства, которые ранее приписывались благовониям, например, все то же повышение иммунитета, увеличение уровня болевого порога, ускорение заживления ран и т.д., так же не свойственны ароматическим палочкам.

Ученые объясняют вред, наносимый благовониями здоровью тем, что в дыме палочек содержатся природные органические канцерогены, например, бензол, карбонильные соединения и полиароматические углеводороды.

Следующий этап исследования заключается в том, чтобы выяснить, какие именно благовония являются наиболее опасными для человека, а какие можно считать менее вредными.

А пока такие данные исследователями не были получены, все же постарайтесь сократить использование ароматических палочек у себя в быту.