Как решить проблемы с суставами

Многие люди страдают от проблем с суставами. Больные суставы могут здорово испортить человеку жизнь, лишая его возможности вести активный образ жизни, заниматься физической работой. Ниже вы найдете несколько рецептов народной медицины, которые помогут вашим суставам, а значит подарят вам возможность значительно облегчить жизнь.

Рецепт 1. Для приготовления этого средства вам потребуется две чайные ложки семян льна посевного залить 1,5 стакана кипятка, после чего, прогреть средство на маленьком огне в течение пятнадцати минут.

По истечении этого времени отвар нужно настаивать в течение двадцати минут, взбалтывая пять минут в бутылке, после чего процедить.

Принимают средство четыре-пять раз в день по одной столовой ложке.

Рецепт 2. Одну чайную ложку сухой измельченной коры белой ивы залейте двумя стаканами кипяченной остывшей воды, после чего, настаивайте средство в течение пяти часов, а по истечении этого времени процедите. Принимают такой настой три-четыре раза в день до еды по половине стакана.

Следует также отметить, что вместо настоя можно принимать порошок, приготовленный из высушенной коры ивы по одному грамму три раза в день.

Рецепт 3. Это средство хорошо тем, что способствует выведению из организма больного человека щавелевой кислоты. Для приготовления этого средства вам потребуется одну столовую ложку сухих виноградных листьев залить одним стаканом кипящей воды.

Смесь нужно настаивать в течение тридцати минут, тщательно укутав плотной тканью.

По истечении получаса настой готов к употреблению.

Принимайте его за полчаса до еды три раза в день по две-три столовых ложки.

Рецепт 4. Хорошо помогает и настой шишек ольхи серой.

Для его приготовления вам потребуется стаканом кипящей воды залить одну столовую ложку шишек ольхи серой и настаивать полученную массу в течение двух часов.

По истечении этого времени настой нужно процедить.

Принимают данное лекарственное средство три-четыре раза в день по одной столовой ложке.

Рецепт 5. Народная медицина особенно уважительно относится к средствам, в основе которых лежит лопух. Вот одно из таких средств.

Возьмите одну-две чайных ложки высушенного измельченного корня лопуха и залейте из одним стаканом кипятка.

Полученное средство нужно поставить на слабый огонь и поварить его в течение пятнадцати минут.

По истечении этого времени средство следует снять с огня и настаивать еще полчаса.

После этого, процедите отвар.

Принимают настой лопуха три-четыре раза в день по одной столовой ложке за двадцать минут до приема пищи.

Рецепт 6. Одну столовую ложку высушенных березовых листьев залейте стаканом кипящей воды и настаивайте, тщательно укутав теплой плотной тканью в течение шести часов. По истечении этого времени настой нужно процедить.

Принимайте средство два-три раза в день по половине стакана.

Рецепт 7. Возьмите одну столовую ложку измельченных свежих корней щавеля кислого, после чего, залейте их 1,5 стаканами кипятка.

Подогрейте средство на небольшом огне в течение пятнадцати минут, а по истечению этого времени снимите отвар с огня и дайте ему настояться еще полчаса, после чего, процедите. Принимают такое средство три раза в день по две столовые ложки до еды.

Важно отметить, что этот отвар применяется для лечения болей в суставах и в пояснице.

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