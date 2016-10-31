Руководитель Минздрава Супрун задекларировала почти 130 тыс. грн дохода за 2015 год

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун задекларировала 129 тыс. 669 грн дохода за 2015 год.

Об этом говорится в ее электронной декларации за 2015 год, обнародованной в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте такжеПроблема с поставками лекарств для онкобольных детей решена - СупрунИз этой суммы зарплата по основному месту работы составила 39 тыс грн. Еще 93 тыс. 669 грн Супрун заработала за границей.

Также Супрун имеет 28 тыс. 948 грн на банковских счетах. На пенсионном счете у нее есть 459 тыс. 536 долл.

Согласно декларации, руководитель Минздрава не имеет транспортных средств и собственной квартиры.