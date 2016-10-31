Верховная Рада на этой неделе рассмотрит вопросы здравоохранения – Парубий

На этой неделе Верховная Рада Украины рассмотрит вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, финансов и банковской деятельности, здравоохранения и дерегуляции.

Читайте такжеВР обязала студентов-медиков и фармацевтов проходить военную подготовку офицеров запаса медслужбыКак передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он напомнил, что на минувшей неделе были рассмотрены не все запланированные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, поэтому они будут рассматриваться первым блоком во вторник.

Кроме того, завтра депутаты будут рассматривать вопрос финансов и банковской деятельности.

Читайте такжеЗакон об увеличении помощи при инвалидности военнослужащих отправлен на доработкуВ среду парламент рассмотрит блок вопросов, касающихся сферы здравоохранения, а в четверг первым вопросом будет сфера дерегуляции, далее - вопросы правоохранительной деятельности.

Кроме того, спикер призвал депутатов завтра проголосовать за проект постановления об утверждении повестки дня 5-й сессии Верховной Рады.