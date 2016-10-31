В Украине за неделю на пожарах спасены 29 человек

В Украине на протяжении минувшей недели, 24-30 октября, во время пожаров погибли 56 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Всего за неделю ликвидирован 1 тыс. 481 пожар, спасены на пожарах 29 человек и не допущено уничтожение огнем 505 зданий и 40 единиц техники. Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн 195 тыс. грн.

Читайте такжеВ Украине в этом году погибло 1 тыс. 239 человек вследствие пожаровКроме того, по данным ГСЧС, на протяжении минувшей недели на водных объектах погибли 11 человек.

Также за неделю пиротехническими подразделениями ГСЧС обнаружено и изъято 2 тыс. 340 взрывоопасных предметов времен минувших войн.