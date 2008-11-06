Как правильно питаться, чтобы долго жить

Как правильно питаться догадываются все, а выполняют немногие. Рецепты здорового, правильного питания, диеты и рекомендации по питанию многочисленны и разнообразны, говорит доктор Борис СКАЧКО. Но не адаптированные к индивидуальным условиям рецепты самых вкусных блюд останутся бесполезными или даже могут стать вредными, если не встроить их в рацион или режим питания, здоровый образ жизни. Кусок самого вкусного мяса утром или вечером, летом или зимой, маленькому ребенку или школьнику, мужчине или женщине, беременной женщине или уже маме, спортсмену или пожилому человеку, здоровому или уже больному это, как говорят в Одессе - две большие разницы.

Основы правильного, рационального питания закладываются еще в детстве, в семейных привычках. Из заложенной в детстве программы развиваются и большинство т.н. "наследственных заболеваний". Нам в наследство досталась известная формула здоровья. Но, учитывая современные экологические условия, ее лучше представить так: "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу, предварительно перебив аппетит за полдником". Учитывая особенности современного 1-2-х разового питания такой вид раздельного питания принесет людям больше пользы.

Эта система применима к людям среднего возраста. В питании есть парадокс - чем меньше затраты калорий, тем чаще, но менее калорийными порциями необходимо питаться. Потому мужчинам, лишенным сегодня интенсивного физического труда, необходимо кушать 4 раза, женщинам лучше принимать пищу 5 раз (у прекрасного пола чаще регистрируется дискинезия желчного пузыря), детям до 14 лет и всем после 60 лет - 6 раз, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний в любом возрасте - 7 раз, желающим похудеть - 8 раз в сутки. При этом процесс пищеварения и состояние всего организма можно оптимизировать, привести в соответствие индивидуально подобранными средствами растительного происхождения.

Но ограничительная диета (по одному из утверждений) - это надежный способ сохранить болезнь до старости. Диетическая пища, приготовленная по самым лучшим рецептам только в том случае станет лекарством, если она не только по составу станет полноценной, но и сможет полноценно усвоиться, попадет в организм в нужное время и в нужном количестве. При определенных условиях, сочетаниях продуктов в одном блюде, их чередование на протяжении дня диетическое питание может быть не только источником необходимых компонентов, но и стать активным лечебным средством.

Правильное, рациональное, здоровое питание - неотъемлемая составная часть здорового образа жизни. Залог правильного физического развития детей, обеспечения высокой работоспособности мужчин и женщин среднего возраста, сохранения достаточной работоспособности при естественном увядании организма.

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