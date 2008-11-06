10 способов избежать хандры

ЕШЬТЕ ФРУКТЫ РАДОСТИ. Затянувшееся ненастье истощает психическую энергию, а плоды солнечных оттенков — желтые, красные, ярко-оранжевые — восполняют ее, подпитывая мозг глюкозой, витаминами, магнием (им также богат горький шоколад) и прочими необходимыми веществами. Только прежде чем съесть апельсин, манго, банан или яблоко, полюбуйтесь ими: от этого тоже настроение поднимается!

ДОБАВИМ ЯРКИХ КРАСОК. Причем не только в детали одежды, но и в интерьер. Не экономьте на электричестве, правильно выбирая освещение. Лампы, распространяющие мертвенно-белое, голубоватое и зеленоватое свечение, вызывают подсознательное раздражение. Искусственный свет должен быть мягким, теплых оттенков — в желтоватой гамме.

НАГРУЖАЙТЕ МЫШЦЫ. Начинайте день с пробежки или зарядки, а заканчивайте в бассейне или тренажерном зале.

ОТДЫХАЙТЕ! Ходите в кино, театры, путешествуйте. Склонность к сезонному унынию ученые объясняют чрезмерной активизацией в это время года областей мозга, воспринимающих информацию извне. А вот зоны, отвечающие за принятие решений и поступки, заторможены. Из-за такого перекоса нарушается нормальный цикл «восприятие — деятельность», а не находящие выхода эмоции начинают давить на психику, приводя к депрессии.

ВОССТАНОВИТЕ КОНТАКТЫ! «Дружеское общение — одно из эффективных лекарств против депрессии», — утверждает лондонский врач Тайрил Харрис. Он предложил пациенткам заменить транквилизаторы общением с подругой. Ее роль исполняла женщина-доброволец. Она регулярно навещала своих подопечных, пила с ними чай, ходила в кино и на концерты. В течение года 72% женщин почувствовали себя лучше, в отличие от контрольной группы, где с помощью антидепрессантов вылечились только 45%. Благодаря общению многие пациентки смогли помириться с возлюбленными, родственниками и друзьями, нашли интересную работу. «Признание и уважение заставило этих женщин изменить отношение к миру, самим себе и избавиться от депрессии», — говорит доктор Харрис.

НЕТ — НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТЕ! Недостаток углеводов и необходимость ограничений усугубляют депрессию. Учитывая особые сезонные обстоятельства, не отказывайте себе в удовольствиях. Когда очень хочется, съешьте кусочек торта. Всего 150-200 граммов содержащей углеводы пищи достаточно, чтобы взбодриться.

ДА — ПРОДУКТАМ, ПОВЫШАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ. Это фейхоа, плоды ирги, морская капуста и рыба, устрицы, мидии, фундук и миндаль. Приготовьте натуральный антидепрессант, растерев с медом грецкие орехи (1:1). Принимайте смесь по чайной ложке за час до еды 3 раза в день 3 недели.

МЕНЬШЕ КОФЕ И ЧЕРНОГО ЧАЯ. В их состав входят кофеин и теобромин — вещества, обостряющие эмоции (в том числе и отрицательные!). Они вытесняют из рецепторов мозга аденозин, который нервная система вырабатывает, чтобы успокоиться и избавиться от депрессии.

УСПОКАИВАЕМ НЕРВЫ. Пейте зеленый или травяной чай. Для приготовления последнего возьмите поровну траву зверобоя, цветки боярышника и ромашки. Залейте чайную ложку сбора стаканом кипятка и настаивайте под крышкой 15-20 минут.

АРОМАТЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ. Чтобы увеличить энергетические запасы организма, возьмите по чайной ложке цветков фиалки душистой и почек тополя, по 2 чайные ложки листьев рябины и земляники, 3 чайные ложки листа смородины. Заварите 3 столовые ложки смеси 1 л кипятка на ночь в термосе. Утром распылите ароматный дождик из брызгалки для цветов. Делайте это и в течение дня.