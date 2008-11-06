Правильное дыхание - залог здоровья

Как редко мы задумываемся над тем, как мы дышим. А ведь это самое главное действие, осуществляемое нашим организмом ежесекундно. Мы хватаемся за голову и начинаем усиленно думать над этим только в одном случае, когда обнаружим отдышку. И только тогда мы начинаем принимать хоть какие-то меры по ее устранению: делаем специальные упражнения или садимся на диету.

Начните с самого простого: постарайтесь почаще ежедневно бывать на свежем воздухе. Самым лучшим вариантом станет поездка загород к озеру или в лес. Наши здоровье и красота полностью зависят от обогащения всех клеток организма кислородом, который мы получаем путем дыхания. И чем меньше воздух будет загрязнен, тем выше будет эффективность от него. Помните, что ни одна диета, ни один массаж или лекарства не смогут заменить чистый свежий воздух.

Но как бы это не звучало странно, большинство из нас так и не умеют правильно дышать, то есть использовать весь потенциал своих легких и обеспечивать свой организм кислородом в должном количестве. Мы чаще всего ограничиваемся дыханием с использованием верхней части легких, когда грудная клетка при этом приподнимается при вдохе и опускается при выдохе. При дыхании же легких совместно с животом наш организм получает наибольшее количество кислорода, обеспечивая тем самым: питание нервной системе, улучшение обмена веществ и пищеварения, равновесие в работе желез внутренней секреции. Помимо этого, при участии в дыхании живота мы тренируем мышцы брюшного пресса и диафрагму, чем самым прибавляем не только здоровья своему организму, но и стройности талии, рассасыванию лишнего жира.

Участвуя в процессе дыхания, диафрагма благотворно воздействует на сердечно - сосудистую систему, обеспечивая наилучший приток крови и ее циркуляцию. Поэтому наряду с правильным дыханием подумайте над тем, не слишком ли тугой ли у вас бюстгалтер или корсет, ведь как следствие ношения такого нижнего белья у вас диафрагма будет принимать неправильную форму.

Если вы постоянно дышите легкими, то вам будет несколько проблематично научиться дышать животом, но все ж таки допустимо!

Для этого расправьте плечи, стоя или сидя, закройте рот и дышите только носом, при вдохе выпятите живот, а при выдохе – подтягивайте его. Плечи при этом приподниматься не должны. В работе задействованы все мышцы брюшной полости, диафрагма и межреберные мышцы.

Глубокое правильное дыхание снимает напряженность и усталость, поэтому определенную гимнастику мы советуем вам выполнять утром при пробуждении, среди рабочего дня и вечером перед сном.

1 шаг: встаньте прямо, а ноги расставьте на ширине плеч. Поднимите согнутую в колени ногу как можно выше и одновременно с этим вдохните воздух, немного повременив, верните ногу в исходное положение, глубоко выдохнув. Те же самые движения попеременно проделывайте и с другой ногой.

2 шаг: встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки опущены вдоль туловища. При глубоком вдохе разведите руки в стороны и сомкните их над головой. Задержите дыхание и руки на несколько секунд, а затем медленно опускайте руки вниз по той же траектории, глубоко выдыхая воздух.

3 шаг: лягте на спину, а ноги поднимите над собой на 90 градусов. Руки должны лежать у вас под спиной в поясничном отделе. Слегка наклоняя носки обеих ног в сторону головы, начните дышать животом, а опуская ноги, дышите грудью.

4 шаг: встаньте, ноги сомкните вместе, а руки вытяните перед собой и соедините. Глубоко вдохните. Далее присядьте на корточки, задержите дыхание, затем выдыхайте и разведите руки в стороны, расправьте плечи. При вдохе вернитесь в исходное положение.

Не стоит утруждать свой организм длительными упражнениями, для этого достаточно по 3-4 раза выполнять вышеперечисленные шаги. Соответственно: 3-4 раза 1 шаг, затем 3-4 раза 2 шаг и т.д.

Также для приучения своего организма дышать свободно и ритмично, а также принимать правильную осанку, улучшать кровообращение мы советуем выполнять следующий комплекс упражнений:

1 шаг: лягте на пол, вытяните руки и ноги вдоль туловища и полностью расслабьте все мышцы. Вдыхайте и выдыхайте медленно, при вдохе сильно втянув в себя живот, а при выдохе его вернуть в исходное положение. Проделайте 3 таких вдоха и выдоха.

2 шаг: примите также положение лежа. Положите руки на живот, расслабьтесь. Вдохните воздух и в два раза быстрее его выдохнете. Так повторить 6 раз. Между выдохом и очередным вздохом сосчитайте до 10, затаив при этом дыхание.

3шаг: при положении лежа, положите себе на живот тяжелую книгу и проделайте снова 2 шаг.

При простудных заболеваниях полезно будет совмещать дыхательную гимнастику с носовым дыханием, попеременно закрывая то левую, то правую ноздрю указательным пальцем, а к открытой ноздре подносите эвкалиптовое или ментоловое масло. При этом вдыхать масло надо одной ноздрей, а выдыхать другой. Попеременно выполнять данную гимнастику 3-4 раза, а затем без масла 3-4 раза.