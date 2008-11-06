Физическая нагрузка защищает от рака груди

Женщины с нормальным весом, которые много времени энергично занимаются физической деятельностью, на 30% менее склонны к развитию рака молочной железы. 11-летний обзор здоровья более 32 тыс. женщин выявил ассоциацию сидячего образа жизни и избыточного веса с высокой вероятностью раковых опухолей в грудной области. Даже простая активная домашняя уборка, включая мытьё окон, полов, уход за огородом, защищала от рака, независимо от контроля килограммов. Хорошие результаты дали и напряженные занятия спортом, включая быстрый бег, аэробику, езду на велосипеде, быстрые танцы или теннис.

Тем не менее эксперты из Национального института рака /США/ заметили, что деятельность с низким уровнем подвижности не имела профилактических преимуществ для женского здоровья. Так в список малоэффективных мер вошли стирка, цветоводство, ходьба, пеший туризм, бег трусцой и боулинг.

Кроме того, было отмечено, что активный образ жизни помогал только женщинам с весом в пределах нормы, а не тем, у кого зафиксирован избыточный вес или ожирение. Онкологи полагают, что изученные виды физической деятельности позволяют укрепить иммунную функцию организма, снизить хроническое воспаление и факторы роста опухоли.

ami-tass.ru