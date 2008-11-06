Ингаляции для лечения кашля

Ингаляции являются очень эффективным средством как для лечения кашля простуды, так и при более тяжелых формах заболеваний: бронхита и других видов легочных поражений.

- возьмите 1 часть жидкого меда и 5 частей кипяченой воды, температурой до 40 °С, вдыхайте пары по 3-4 раза в день.

- смешайте 2 ч.ложки листьев эвкалипта, 1ч.ложку ментолового масла, 15 капель ментолового спирта, ¼ пачки хвойного экстракта, 1 ч.ложку натертых на мелкой терке лука и чеснока. Опустить смесь в кастрюлю, залить 1 л.кипятка.

- 300 мл минеральной воды вскипятить и дышать над кастрюлькой не менее 10 минут 3 раза в день.

После каждой ингаляции рекомендуется выпить чай с малиной, укутаться в теплую одежду и лечь в кровать.

Важно! Ни в коем случае не дышите над кипящей водой или смесью, так как вы можете обжечь себе слизистую.

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