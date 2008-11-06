Европарламент требует ограничить использование пестицидов

Комитет по вопросам защиты окружающей среды, здравоохранения и продовольственной безопасности Европарламента выступает за существенное ограничение использования пестицидов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в одобренных 5 ноября на заседании комитета проектах докладов Гильтруды БРЕЙЕР (группа “зеленых”, Германия) и Кристы КЛАСС (группа народных партий, Германия).

В соответствии с первым докладом, на уровне Европейского Союза будет создан перечень разрешенных к использованию пестицидов, на основании которого будет осуществляться лицензирование субстанций на национальном уровне.

При этом комитет высказался за запрещение наиболее токсичных химикатов, в частности, тех, которые влияют на гормоны, могут вызывать рак, быть опасными для рождаемости, нейро- или иммунотоксичными. В то же время, депутаты высказались за то, чтобы в случае необходимости использования того или иного пестицида для борьбы с опасностью распространения заболеваний растений или инсектицидов, опасных для продовольственной безопасности всей планеты, определенные виды пестицидов могут быть разрешены к использованию на протяжении 4 лет.

Во втором проекте доклада депутаты высказались за создание в каждой стране-члене Евросоюза Национального плана действий по уменьшение объема использования пестицидов, в котором должны содержаться количественные цели. При этом для субстанций, составляющих наибольшую опасность, такие цели должны быть определены в размере не менее 50% снижения.

Согласно действующим на сегодня правилам, опрыскивание полей химикатами с самолетов запрещено, кроме частных случаев, на которые власть должна давать разрешение.

Совет ЕС предлагал дать возможность странам-членам в случае отсутствия ответа на запрос о предоставлении разрешения на опрыскивание считать, что такое разрешение получено. Однако депутаты выступили против этого предложения. Кроме того, депутаты высказались за то, что страны-члены ЕС могут требовать от своих соседей заблаговременного информирования об опрыскивании территорий.

Депутаты также еще раз подчеркнули необходимость создания вокруг водоемов так называемых “буферных зон”, где использование пестицидов должно быть сведено к минимуму.

Проекты докладов принимаются в рамках процедуры совместного одобрения решений Европарламентом и Советом Евросоюза.

Предусматривается, что голосование в сессионном зале Европарламента состоится в декабре этого года или январе следующего года после проведения согласительных переговоров с Советом ЕС.