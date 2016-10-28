Более 75 тыс. продуктовых наборов выдал Штаб Ахметова кормящим матерям Донбасса

Год назад, 28 октября 2015 года, в рамках программы «Поможем детям» Гуманитарный штаб Рината Ахметова присоединился к инициативе Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по популяризации грудного вскармливания, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. За это время Штаб выдал 75 818 продуктовых наборов для поддержки кормящих матерей, пострадавших в результате конфликта на Донбассе. Более 13 тысяч женщин получили консультации онлайн и позвонив на горячую линию.

«Грудное молоко – лучшая защита и полноценное питание для ребенка, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. Поэтому мы заботимся о качественном питании кормящих матерей и информируем женщин о преимуществах грудного вскармливания. Благодаря существующей программе помощи молодые мамы могут сделать правильный выбор. За год Штаб дважды обновил состав продуктовой помощи. Выдал 116 тысяч наборов семьям с детьми возрастом до 12 месяцев, из них более 75 тысяч наборов - для кормящих матерей. Две из трех женщин Донбасса поддержали грудное вскармливание», - рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеБолее 2000 кормящих мам воспользовались консультацией Штаба Ахметова85% семей с малышами, получивших гуманитарную помощь Штаба, – жители неподконтрольных территорий. Также волонтеры выдают наборы переселенцам на мирной территории Донецкой области, и в «серой» зоне. Больше всего материнских продуктовых наборов на линии огня получили жители сел Георгиевка, Максимильяновка, Очеретино, Керамик, Новолуганское. Волонтеры Штаба Ахметова видят, как в тяжелейших условиях, под обстрелами, без еды и света, там выживают сотни мам с грудными детьми.

«Иногда мамы настолько теряются в сложных условиях, что единственный выход видят в использовании смеси. Поэтому так нужна и важна деятельность Гуманитарного штаба Рината Ахметова, который не только помогает продуктами питания детям и матерям Донбасса, но и объясняет женщинам, почему грудное вскармливание необходимо. Именно грудное молоко способно покрыть все потребности ребенка в возрасте до 6 месяцев. Оно безопасно, всегда доступно, предохраняет ребенка от заболеваний и дает малышу ощущения тепла и защищенности», - объясняет Ксения Соловей, руководитель Национального движения в поддержку грудного вскармливания «Молочные реки Украины», партнер ЮНИСЕФ по программе поддержки грудного вскармливания в кризисных ситуациях.

Читайте такжеГрудное вскармливание в военное время даже важнее, чем в мирное - экспертВ рамках программы «Поможем детям» Штаба Ахметова 50 тысяч матерей Донбасса вместе с продуктовыми наборами получили буклеты о преимуществах грудного вскармливания в кризисе. Более 13 тысяч женщин обратились за консультацией на горячую линию и онлайн. Всего за время работы уже выдано 742 тыс. 611 детских наборов.