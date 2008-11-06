Беременным нельзя пить более двух чашек кофе в день

Употребление беременными женщинами чрезмерного количества продуктов, содержащих кофеин, увеличивает риск родить ребенка с недостаточным весом, а также риск выкидыша, заявляют британские ученые.

Результаты нового исследования, проведенные сразу двумя британскими университетами - Лидса и Лестера, опубликованы в Британском медицинском журнале (British Medical Journal).

В результате исследований ученые пришли к выводу, что женщины, которые употребляют во время беременности более 200 мг кофеина в день, как правило, рожают детей с меньшим весом. Чрезмерное потребление кофеина также может быть причиной выкидыша.

В свете нового исследования Британское агентство по пищевым стандартам изменило свои рекомендации для беременных женщинСпециалисты рекомендуют беременным женщинам ограничить употребление кофеиносодержащих продуктов до двух средних чашек кофе или четырех чашек чая в день, а первые 3 месяца беременности и вовсе воздерживаться от них.

В свете нового исследования Британское агентство по пищевым стандартам изменило свои рекомендации для беременных женщин, снизив на треть максимальную дневную дозу кофеина - с 300 до 200 мг.

news.bbc.co.uk