Во Львовской области 29 человек заболели гепатитом “А”

Во Львовской области 29 человек заболели вирусным гепатитом “А”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, за период с 12 октября по 4 ноября из города Борислав в инфекционные отделения больниц Борислава, Дрогобыча и Стебника с подозрением на гепатит “А” были госпитализированы 34 человека, из них 20 детей, среди них 7 - из детского дома для сирот „Ориана”.

У 29 пациентов диагноз подтвержден лабораторно.

По состоянию на 7 часов утра 5 ноября на лечении остаются 20 человек, из них 17 детей (7 - из детдома). Состояние их здоровья - легкой степени тяжести.

По предварительным данным, причиной заболевания является употребление некачественной питьевой воды и несоблюдение правил личной гигиены.

В очаге заболевания специалисты районной СЭС проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.