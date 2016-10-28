Минздрав подписал новое соглашение с Crown Agents о закупках лекарств за государственные средства

Это уже третий договор из четырех, которое Министерство здравоохранения подписало с международными организациями, чтобы запустить процесс закупок лекарственных средств и медицинских препаратов за средства госбюджета 2016 года.

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Ранее в этом месяце Минздрав подписал договоры с ПРООН и ЮНИСЕФ.

В прошлом году между Минздравом и Crown Agents был подписан знаковый контракт на закупку и поставку онкологических изделий медицинского назначения для украинских детей и взрослых пациентов на сумму 32 млн долл. США.

В рамках программы, которая реализовывалась в течение 2016 года и в настоящее время подходит к концу, Crown Agents завершили 92% всех поставок, а остальное поставок должны быть завершены до 7 декабря 2016 года. Поставки 314 изделий медицинского назначения проводятся со стороны 29 компаний, 45% из которых являются прямыми производителями.

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Проект закупок для онкологических программ достиг значительного снижения цен в 2015 году. Чистая цена сократилась в среднем на 37,9%, и примерно 84% из закупленных позиций имели более низкую чистую цену в 2015 году в сравнении с 2014 годом. Цены, полученные Украиной, были лучше или сопоставимы с большинством глобальных закупщиков высококачественных онкологических лекарств, которые не потеряли при этом своего качества.