За сутки на Донбассе ранения получили трое военных
13:02, 27 октября 2016Страна
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За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое - получили ранения.
За минувшие сутки российско-оккупационные войска 72 раза открывали огонь по позициям украинских защитников / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный. Еще трое наших бойцов были ранены», - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 72 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.
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