Помещения военно-медицинского центра Северного региона в Харькове возвращены государству

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, таким образом подтверждена законность исковых требований заместителя Генерального прокурора Украины – Главного военного прокурора Анатолия Матиоса по данному вопросу.

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Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке 6,5 га и активно используется для приема, хранения и отпуска медицинского имущества и техники для воинских частей и соединений, которые находятся в зоне проведения АТО. Кроме этого в указанные помещения осуществляется сбор и эвакуация в тыл непригодного и трофейного медицинского имущества и техники, а также ремонт поврежденной техники и аппаратуры медицинского назначения из зоны проведения боевых действий на востоке Украины.

В сообщении отмечается, что данная недвижимость находилась в оперативном управлении Военно-медицинского клинического центра Северного региона Украины. В ноябре 2008 года здания и сооружения были противоправно, без согласования с Кабинетом Министров Украины, переданы бывшим руководством Министерства обороны Украины в собственность обществу с ограниченной ответственность, а в дальнейшем – отчуждены другой коммерческой фирме.

Постановлением суда кассационной инстанции признано право собственности за государством и истребовано из незаконного владения ООО «Виробничо-інвестиційна група СОЗИДАТЕЛЬ» 9 зданий и сооружений общей площадью 12,8 тыс. кв. м, ориентировочной стоимостью 15 млн грн, расположенных в г. Харькове.