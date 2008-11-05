У ВОЗ - свои выводы относительно смерти подростка из Краматорска

5 ноября в 2008 г. в 14.00 в Малом зале коллегий Минздрава Украины (Грушевского, 7, ІІІ этаж) состоится пресс-конференция, где представители Всемирной организации здравоохранения проинформируют о результатах независимой международной экспертизы относительно причины смерти подростка из Краматорска и анализа состояния детей, которые были госпитализированы после проведения прививок от кори и краснухи.

Участие в пресс-конференции примут:

Дина Пфайфер – медицинский эксперт из Штаб-квартиры ВОЗ в Женеве;

Екатерина Булавинова – специалист Бюро ВОЗ в Украине по инфекционным заболеваниям и вакцинации;

Анатолий Пономаренко – и.о.первого заместителя министра здравоохранения Украины.

Аккредитация длится до 12.00 5 ноября за тел: 253-02-25, 253-69-75.