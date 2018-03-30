Вирус тоски: осеннюю депрессию испытывают все

Чтобы с первыми каплями осеннего дождя не заплакать от беспричинной грусти, повышайте психический иммунитет. Хотите узнать как?

Бывают такие дни, недели и даже месяцы, когда отчаянно не хватает света, тепла, участия, когда мы постоянно не в духе и толку от нас не больше, чем от перегоревшей лампочки. Сезонная депрессия, которую специалисты образно называют душевной простудой, начинается с ощущения внутреннего холода и неуюта — будто в душе отключили электричество.

Эмоциональный спад испытывают почти все люди

Эмоциональный спад в холодное время года испытывают практически все люди. «Стертые формы сезонной депрессии обнаруживаются у двух из пяти, — предупреждает психоневролог Медико-диагностического центра Западного округа Москвы (Россия) Нина Ивановна Андриенко. — А 6% населения демонстрируют столь явные симптомы "душевной простуды", что нуждаются в помощи специалиста. Причина хандры — долгая зима с типичным для нее авитаминозом и короткий световой день, усугубляемый вечным ненастьем. В условиях светового голодания головной мозг не успевает выработать достаточное количество гормона мелатонина, регулирующего эмоциональный тонус и биоритмы организма. А ведь от этого зависят работоспособность, выносливость, сон, настроение и здоровье человека".

В последние годы из-за аномально теплых и ненастных зим солнечного света стало в 4 раза меньше сезонной нормы. При этом подолгу не устанавливается снежный покров, который отражает 70-90% лучей, компенсируя короткие световые дни. Так что даже психически здоровых людей дефицит солнца и отсутствие снега повергает в уныние.

"Управляйте своим настроением..."

"Управляйте своим настроением, — призывал современников Гораций, — ибо оно, если не повинуется, то повелевает вами». О том же гласит и английская пословица: «События вашей жизни напрямую зависят от вашего настроения». А потому не пропустите первые симптомы душевного ненастья!

Визитная карточка сезонной депрессии — беспричинная грусть, подавленность, апатия, раздражительность, чувство усталости, сонливость, а также «синдром холодильника» — постоянный голод со всеми вытекающими отсюда последствиями для фигуры. Правда, толстеют от тоски лишь те, кто и без того склонен к полноте, привык заедать неприятности бутербродами и поднимать настроение сладостями. А вот у худощавых жертв сезонного уныния аппетит может пропасть.

Сигналом о начале депрессии нередко становится боль — в шее, спине, животе, грудной клетке, руках, ногах, но чаще головная. Осенью и весной душевный дискомфорт легко трансформируется в физический: если не привести нервы в порядок, патологическое состояние закрепится и организм начнет разваливаться на части. Отличить депрессию от плохого настроения поможет тест.

Тест: линейка для эмоций

Напротив каждого утверждения поставьте букву, соответствующую вашим ощущениям: А — нет или очень редко, В — периодически, С — часто, D — да или постоянно в последнее время. Следуя таблице, выберите для каждой буквы соответствующее количество баллов и подсчитайте их.

1-я группа утверждений:

1. Вам уныло, тоскливо, грустно.

2. Временами хочется плакать без причины.

3. Плохо спите.

4. Теряете или, напротив, набираете вес.

5. Жалуетесь на запор.

6. Беспокоят приступы учащенного сердцебиения.

7. Быстро утомляетесь.

8. Из-за тревожного состояния не можете усидеть на месте.

9. Нервы напряжены до предела.

10. Убеждены: если вдруг исчезнете, никто и не заметит этого.

2-я группа утверждений:

1. По утрам чувствуете себя хорошо.

2. Едите столько же, сколько обычно.

3. Не откажете себе в удовольствии пококетничать с привлекательным мужчиной.

4. Выдаете свежие идеи по первому требованию.

5. Быт и офисная рутина не раздражают вас.

6. Смотрите в будущее с надеждой.

7. Легко принимаете решения.

8. Чувствуете, что нужны своей семье, незаменимы на работе.

9. Ощущение полноты жизни не покидает вас.

10. Все, что радовало раньше, доставляет удовольствие и теперь.

Подсчет баллов

Для 1-й группы: А — 1 балл, В — 2 балла, С — 3 балла, D — 4 балла.

Для 2-й группы: А — 4 балла, В — 3 балла, С — 2 балла, D — 1 балл.

Оценка результатов

Суммируйте полученные цифры по обеим группам и оцените уровень депрессии.

От 20 до 49 баллов — норма. Депрессии у вас нет, а что настроение периодически портится — так это не удивительно. Совершенно естественно печалиться, грустить и огорчаться, когда возникают трудности.

От 50 до 60 баллов — пограничное состояние. Вы стараетесь не раскисать из-за неприятностей, не придаете им значения. Но переживания, загнанные в подсознание, ведут к депрессии. На отрицательные эмоции нужно реагировать! Не стесняйтесь лить слезы, консультироваться с психологом.

От 61 до 80 баллов — у вас депрессия. Эту серьезную болезнь нужно лечить у специалиста. Такое состояние ослабляет и истощает, лишает работоспособности, разрушает отношения с окружающими и в конечном счете ломает жизнь. Обратитесь за помощью к психотерапевту, неврологу или психиатру!

10 СПОСОБОВ ИЗБЕЖАТЬ ХАНДРЫ

ЕШЬТЕ ФРУКТЫ РАДОСТИ. Затянувшееся ненастье истощает психическую энергию, а плоды солнечных оттенков — желтые, красные, ярко-оранжевые — восполняют ее, подпитывая мозг глюкозой, витаминами, магнием (им также богат горький шоколад) и прочими необходимыми веществами. Только прежде чем съесть апельсин, манго, банан или яблоко, полюбуйтесь ими: от этого тоже настроение поднимается!

ДОБАВИМ ЯРКИХ КРАСОК. Причем не только в детали одежды, но и в интерьер. Не экономьте на электричестве, правильно выбирая освещение. Лампы, распространяющие мертвенно-белое, голубоватое и зеленоватое свечение, вызывают подсознательное раздражение. Искусственный свет должен быть мягким, теплых оттенков — в желтоватой гамме.

НАГРУЖАЙТЕ МЫШЦЫ. Начинайте день с пробежки или зарядки, а заканчивайте в бассейне или тренажерном зале.

ОТДЫХАЙТЕ! Ходите в кино, театры, путешествуйте. Склонность к сезонному унынию ученые объясняют чрезмерной активизацией в это время года областей мозга, воспринимающих информацию извне. А вот зоны, отвечающие за принятие решений и поступки, заторможены. Из-за такого перекоса нарушается нормальный цикл «восприятие — деятельность», а не находящие выхода эмоции начинают давить на психику, приводя к депрессии.

ВОССТАНОВИТЕ КОНТАКТЫ! «Дружеское общение — одно из эффективных лекарств против депрессии», — утверждает лондонский врач Тайрил Харрис. Он предложил пациенткам заменить транквилизаторы общением с подругой. Ее роль исполняла женщина-доброволец. Она регулярно навещала своих подопечных, пила с ними чай, ходила в кино и на концерты. В течение года 72% женщин почувствовали себя лучше, в отличие от контрольной группы, где с помощью антидепрессантов вылечились только 45%. Благодаря общению многие пациентки смогли помириться с возлюбленными, родственниками и друзьями, нашли интересную работу. «Признание и уважение заставило этих женщин изменить отношение к миру, самим себе и избавиться от депрессии», — говорит доктор Харрис.

НЕТ — НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТЕ! Недостаток углеводов и необходимость ограничений усугубляют депрессию. Учитывая особые сезонные обстоятельства, не отказывайте себе в удовольствиях. Когда очень хочется, съешьте кусочек торта. Всего 150-200 граммов содержащей углеводы пищи достаточно, чтобы взбодриться.

ДА — ПРОДУКТАМ, ПОВЫШАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ. Это фейхоа, плоды ирги, морская капуста и рыба, устрицы, мидии, фундук и миндаль. Приготовьте натуральный антидепрессант, растерев с медом грецкие орехи (1:1). Принимайте смесь по чайной ложке за час до еды 3 раза в день 3 недели.

МЕНЬШЕ КОФЕ И ЧЕРНОГО ЧАЯ. В их состав входят кофеин и теобромин — вещества, обостряющие эмоции (в том числе и отрицательные!). Они вытесняют из рецепторов мозга аденозин, который нервная система вырабатывает, чтобы успокоиться и избавиться от депрессии.

УСПОКАИВАЕМ НЕРВЫ. Пейте зеленый или травяной чай. Для приготовления последнего возьмите поровну траву зверобоя, цветки боярышника и ромашки. Залейте чайную ложку сбора стаканом кипятка и настаивайте под крышкой 15-20 минут.

АРОМАТЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ. Чтобы увеличить энергетические запасы организма, возьмите по чайной ложке цветков фиалки душистой и почек тополя, по 2 чайные ложки листьев рябины и земляники, 3 чайные ложки листа смородины. Заварите 3 столовые ложки смеси 1 л кипятка на ночь в термосе. Утром распылите ароматный дождик из брызгалки для цветов. Делайте это и в течение дня.

ТОЧКИ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Массируйте их кончиком указательного пальца по часовой стрелке несколько раз в день. Парные точки (они помечены звездочками) разминайте одновременно, остальные — по очереди.

ИНЬ-ТАН («ЛИНИЯ ЛБА») — над переносицей посередине между бровями.

ШЭНЬ-ТИН («ВМЕСТИЛИЩЕ ДУШИ») — по средней линии лба на 1 см выше передней границы роста волос.

ТОУ-ВЭЙ («ХРАНИТЕЛЬ ГОЛОВЫ») — на 1 см выше угла передней линии роста волос (где лоб переходит в висок).

ТАЙ-ЯН («СОЛНЦЕ»). Прижмите верхнюю фалангу большого пальца к наружному краю глазницы — его подушечка окажется на «солнечной» точке.

БАЙ-ХУЭЙ («ВЫСШЕЕ СОЕДИНЕНИЕ»). Ищите эту точку на макушке.

ЦЗУ-САНЬ-ЛИ («ТОЧКА ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ»). Сядьте на стул, положите ладонь на колено, расслабив и слегка раздвинув пальцы. Подушечка безымянного укажет на нужную точку.

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