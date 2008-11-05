Правила сокотерапии

1. Прежде чем начинать пить овощные фреши, стоит проконсультироваться с врачом, ведь эти напитки очень активны и при беспорядочном приеме могут навредить.

2. Все овощные соки нужно начинать употреблять в небольшом количестве — около 50 г., за час до еды.

3. Сок нужно разбавлять. При этом в напитки из красных, желтых и оранжевых овощей нужно добавить 50 г растительного масла (или заесть сок чем-то жирным) — только так содержащийся в них каротин усвоится. Остальные соки нужно разбавлять яблочным соком в пропорции 1:2.

4. Пить соки желательно в первую половину дня — они придают бодрости, что на ночь не всегда нужно.

5. Фреш нужно выпивать сразу после приготовления: из-за прикосновения с воздухом с течением времени многие полезности "улетучиваются".

www.gen.su