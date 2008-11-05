Стрессы сильно снижают иммунитет

Медики давно доказали, что стрессы способствуют снижению иммунитета. А вы не замечали, что стоит сильно понервничать, как вы моментально подхватываете грипп или как минимум ОРЗ?

Именно поэтому рекомендуется включить в свой рацион питания продукты, которые улучшают настроение. Почаще ешьте вкусные фрукты. И как бы сильно вам ни хотелось сбросить несколько кило, не отказывайте себе в шоколаде. Там содержатся не только вещества, тонизирующие и улучшающие настроение, но и так необходимый в формировании иммунитета магний.

Для укрепления иммунитета врачи рекомендуют также следующие натуральные вещества: эхинацею (это такое цветущее растение, можно спокойно купить в аптеке), чеснок, солодку, элеутерококк, левзею, родиолу розовую, лимонник, пчелиную обножку (пыльцу), прополис, маточное молочко, модифицированный хитин ракообразных. Кстати, если вы уже захворали, эти вещества помогут быстрее выздороветь.

О чесноке сказано уже более чем достаточно, и тем не менее. В одном зубчике чеснока содержится суточная норма селена, столь полезного для иммунной системы. И еще - если вы чувствуете, что все же заболеваете или уже захворали, можно применить чесночную ингаляцию, которая и носоглотку прочистит, и горло, и дыхательные пути подлечит, и одновременно улучшит иммунитет. Возьмите два зубчика чеснока, растолките в мелкую кашицу, положите на полиэтиленовую крышку и пустите плавать в кастрюлю с кипятком. Накройтесь полотенцем и дышите парами чеснока, сколько сможете.