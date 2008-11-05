Точки хорошего настроения

Массируйте их кончиком указательного пальца по часовой стрелке несколько раз в день. Парные точки (они помечены звездочками) разминайте одновременно, остальные — по очереди.

ИНЬ-ТАН («ЛИНИЯ ЛБА») — над переносицей посередине между бровями.

ШЭНЬ-ТИН («ВМЕСТИЛИЩЕ ДУШИ») — по средней линии лба на 1 см выше передней границы роста волос.

ТОУ-ВЭЙ («ХРАНИТЕЛЬ ГОЛОВЫ») — на 1 см выше угла передней линии роста волос (где лоб переходит в висок).

ТАЙ-ЯН («СОЛНЦЕ»). Прижмите верхнюю фалангу большого пальца к наружному краю глазницы — его подушечка окажется на «солнечной» точке.

БАЙ-ХУЭЙ («ВЫСШЕЕ СОЕДИНЕНИЕ»). Ищите эту точку на макушке.

ЦЗУ-САНЬ-ЛИ («ТОЧКА ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ»). Сядьте на стул, положите ладонь на колено, расслабив и слегка раздвинув пальцы. Подушечка безымянного укажет на нужную точку.