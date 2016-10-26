Более 30% продаваемых в Украине красок содержат опасную для здоровья человека концентрацию свинца - исследование

Более 30% красок на основе растворителей и эмалей, которые продаются в Украине, содержат опасную для здоровья человека концентрацию свинца, превышающую пороговое значение в 90 частей на миллион (ppm), сообщил координатор проектов по химической безопасности всеукраинской экологической общественной организации (ВЭОО) «МАМА-86» Денис Павловский на пресс-конференции в УНИАН, в ходе которой были презентованы результаты исследования организации.

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«С июня по август 2016 года ВЭОО «МАМА-86» закупила 53 образца красок на основе растворителей и эмалей в разных магазинах Киева, Днепра и Харькова... Больше 30% красок на основе растворителей имели общую концентрацию свинца свыше позволенных 90 ppm. А 15% содержали опасно высокие концентрации свинца, которые превышали 10 тыс. ppm», - сказал он.

Павловский отметил, что в ходе исследования организация изучила 19 брендов краски от 17 крупнейших украинских и мировых производителей, но названия торговых марок он не уточнил.

Он добавил, что особенно большие концентрации опасного вещества были обнаружены в ярких красках желтого, оранжевого и красного цветов, которыми часто красят стены в школах, садиках и на детских площадках.

«Самая большая концентрация свинца в 30 тыс. частей была обнаружена в желтой краске для бытового использования украинского производства, то есть превышение составило 330 раз… В 16 из 36 ярких красок (44%) концентрация свинца составила более 90 ppm. Желтые и красные краски имеют самое большое содержание свинца и самые опасные», - сообщил Павловский.

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Эксперт добавил, что только у 8 из 53 исследуемых образцов на этикетках была указана информация про отсутствие свинца. В ходе исследования эта информация подтвердилась. Также безопасными оказались и некоторые марки красок, которые не делали такой пометки, но честно указывали свой состав на обороте этикетки. Это, по мнению Павловского, указывает на высокий уровень социального сознания производителей, а также на то, что в Украине можно производить краски по безопасным технологиям.

«Те 70% красок, в которых свинец не превышает норму 90 ppm, свидетельствуют о том, что в Украине существуют технологии производства краски без содержания свинца. Но для этого необходимо иметь жесткое законодательство, которые бы это регулировало», - отметил Павловский.

Из-за того, что в Украине отсутствуют законодательные нормы, ограничивающие содержание свинца в красках, эксперты в своем исследовании использовали стандарты США, Филиппин и стран Юго-Восточной Азии.

Эксперт ВЭОО «МАМА-86» Алексей Шумило, присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что Международная организация труда еще в 1921 году приняла конвенцию о запрете свинца в красках. Украина присоединилась к этой конвенции в 2014 году. Но на законодательном уровне этот вопрос в нашей стране о сих пор не решен.

«В нашем национальном законодательстве, к сожалению, до сих пор не существует прямого запрета относительно использования свинца в красках», - сказал Шумило.

Исполнительный директор Ассоциации украинских производителей лакокрасочной продукции Александр Бричко в ходе пресс-конференции сообщил, что еще 2 года его ассоциация совместно с организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе начали разрабатывать соответствующий технический регламент, ограничивающий содержание свинца в красках.

«Первый вариант регламента мы уже сделали. Но ни министерство экологии, ни министерство экономического развития и торговли пока к этому не проявили интереса», - сказал Бричко.

Он подчеркнул, что защита химической безопасности является очень важным вопросом, который необходимо регулировать. По его словам, производители смогут спокойно отказаться от использования свинца, если этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне. При этом, по его подсчетам, краска может подорожать на 10-15%.

Председатель технического комитета стандартизации ТК 168 «Лаки и краски» Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Удовиченко, который также присутствовал на пресс-конференции, дал несколько советов потребителям, как уберечь себя от покупки опасной краски. Во-первых, он посоветовал избегать покупки дешевых желтых, оранжевых и красных красок, из-за того, что в них часто добавляют вещества, содержащие свинец. Во-вторых, Удовиченко отметил, что свинец часто используются в России, потому необходимо внимательно изучать этикетку – смотреть на производителя и место производства этого товара. Также он добавил, что безопаснее покупать именно дорогие краски в магазинах, избегая самый дешевый сегмент.

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Также Удовиченко отметил, что при покраске помещений он рекомендует использовать водно-дисперсионные краски вместо алкидных (на основе растворителей), которые изучались в ходе проведенного исследования.

Справка УНИАН. Всеукраинская экологическая общественная организация (ВЭОО) «МАМА-86» является широкой сетью экологических неправительственных организаций. Во всеукраинском статусе она была зарегистрирована в январе 2001 года и в настоящее время объединяет 17 организаций из разных регионов Украины. Одной из экологических проблем, над решением которых работает «МАМА-86», является надлежащее обращение с опасными отходами и химикатами.