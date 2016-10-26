В Украине за полгода от полиомиелита вакцинировано 39,5% новорожденных - Минздрав

В Украине лишь 39,5% детей, которые родились в первой половине 2016 года, получили прививки от полиомиелита.

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Согласно отчету украинского бюро ВОЗ, по состоянию на август 2016 года, в Украине в течение 12 месяцев после вспышки полио, циркуляция вируса была приостановлена.

Важную роль в борьбе с полиомиелитом сыграла ускоренная процедура вакцинации, которая состоялась в течение октября 2015 года — февраля 2016 года, считают эксперты.

Представители ВОЗ отметили важный прогресс в доставке вакцин и подчеркнули, что налаживание регулярных поставок вакцин является чрезвычайно важным фактором для страны, которая стремится стать свободной от полио.