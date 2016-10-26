ЮНИСЕФ поставит в Украину свыше 990 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи

Как сообщили УНИАН в Минздраве, ПРООН поставит в Украину пятивалентную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацелюлярный компонент), полиомиелита и заболеваний, вызванных Haemophilus типа b в количестве 74 000 доз. Вакцину планируется завезти в Украину до 15 декабря.

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Минздрав также планирует дополнительную закупку вакцин через ЮНИСЕФ, которая проводится с использованием имеющегося баланса экономии в размере 3 190 258 долл. США. Сроки поставок согласовываются с ЮНИСЕФ.