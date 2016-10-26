Украина в ночь на 30 октября переходит на "зимнее время" - медицинские советы по адаптации

Украина в ночь на 30 октября переходит на “зимнее время“, что предусматривает перевод часов на 1 час назад.

Об этом говорится в соответствующем сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.

«30 октября 2016 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени на территории Украины состоится переход на зимнее время. Следовательно, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", часовые стрелки будут переведены на один час назад», - отметили в ведомстве.

Читайте такжеОтдых на природе улучшает отношения в семье - психологиС переводом стрелок часов меняется привычный ритм жизни человека. Ощущается упадок сил, недомогание и повышенную раздражительность. Чтобы без вреда для организма перейти на зимнее время, нужно придерживаться несложных медицинских рекомендаций.

Медики призывают в первые 14 дней после перевода стрелок часов избегать чрезмерных физических нагрузок.

Врачи советуют ложиться спать не позднее 10 часов вечера. Перед сном не переедать, а утром избегать сытных завтраков, ведь они забирают много энергии.

Для быстрого приспособления организма необходимо делать утреннюю гимнастику.

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