Европейские вина содержат канцерогены

Как выяснили эксперты шведского Объединения в защиту природы, многие сорта вин, даже от самых высококотирующихся производителей, содержат остатки реагентов, предназначенных для защиты виноградников от вредителей.

На анализ были взяты 40 сортов вин, и все они были приобретены в пределах Евросоюза. В 14 из них обнаружились вещества, классифицируемые, согласно гостам ЕС, как канцерогенные, мутагенные и нарушающие гормональные и репродуктивные процессы в организме. В одной из бутылок наряду со вкусовым букетом присутствовал "букет" сразу из 10 сельскохозяйственных химикатов, предназначенных отнюдь не для любителей древнейшего из даров виноградной лозы. Всего же посторонние вещества эксперты зарегистрировали в 24 бутылках.

Среди опытных образцов были представлены и 6 экологических сортов вина. Пять оказались совершенно чистыми, а в шестом-таки нашлись посторонние вещества, залетевшие, по мнению специалистов, на эковиноградники от соседей.

Виноградарство в Европе - дело не из легких. Враги виноградных листьев принимают различные формы плесени, и без химикатов с ними просто не справиться. Тем не менее, председатель шведского Объединения в защиту природы Микаэль Карлссон считает, что законодательство, регламентирующее применение химии в сельском хозяйстве ЕС, должно быть ужесточено.

"Не может быть так, чтобы вещество классифицировалось как канцерогенное и при этом было разрешено к применению в сельском хозяйстве и обнаруживалось бы в продуктах, которые продаются по всей территории ЕС, - говорит он. - Мало того, что широкое применение в виноградарстве пестицидов приводит к тяжким последствиям для окружающей среды и биологического разнообразия на полях, эта проблема приходит и в наши дома. Настала пора перейти к производству вина из экологического винограда".

Действительно, в виноградарстве пестициды используются весьма широко. В ЕС на них приходится 15 проц от всех средств борьбы с вредителями, в то время как сами площади, отведенные под эту культуру, составляют всего лишь 3,5 проц от всех сельскохозяйственных площадей Евросоюза.

Поскольку виноградное вино широко присутствует на шведском столе, появившаяся информация не могла не взволновать местных гурманов. В связи с этим Управление продуктов питания Швеции поспешило тут же успокоить винолюбивую общественность страны, выступив с разъяснением, что, хотя вредные вещества, такие как процимидон и пириметанил, действительно, присутствуют в продуктах виноградного брожения, доля их ничтожно мала и находится далеко от допустимых границ. В то время, как стандарты ЕС разрешают не более 5 миллиграммов пестицидов на 1 кг продукта, в испытуемом вине содержание пириметанила составило всего лишь 233,8 микрограмм, а процимидона - 69,1 микрограмм.

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