Вопрос о ценообразовании на лекарства рассмотрят на следующем заседании Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что решение о референтном образовании цен на лекарства с 1 января будет принято на следующем заседании правительства, а не сегодня, как планировалось ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

"В связи с тем, что есть необходимость дополнительно с общественным сектором обсудить этот нормативный акт, я считаю, что это абсолютно нормально, поэтому договорились о том, что мы не на этом заседании правительства рассмотрим этот вопрос, а на следующем. Это будет означать, что на следующем заседании правительства мы примем решения, которые позволят обеспечить с 1 января 2017 года справедливые цены на лекарства. Рассмотрение решения о референтном ценообразовании на лекарства перенесено на следующее заседание Кабмина, - Гройсман

Киев. 26 октября. УНИАН. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что решение о референтном образовании цен на лекарства с 1 января будет принято на следующем заседании правительства, а не сегодня, как планировалось ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

Читайте такжеВ Украине опять обещают ввести референтные цены на лекарства"В связи с тем, что есть необходимость дополнительно с общественным сектором обсудить этот нормативный акт, я считаю, что это абсолютно нормально, поэтому договорились о том, что мы не на этом заседании правительства рассмотрим этот вопрос, а на следующем. Это будет означать, что на следующем заседании правительства мы примем решения, которые позволят обеспечить с 1 января 2017 года справедливые цены на лекарства, продаваемые в Украине", - сказал Гройсман.