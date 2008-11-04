Как не пустить африканскую чуму в Украину?

Председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины создал рабочую группу для контроля и координации действий по недопущению попадания африканской чумы свиней на территорию Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что такая необходимость возникла в связи с осложнением эпизоотической ситуации в мире относительно африканской чумы свиней, в частности, на территории Российской Федерации (Ставропольский край), которая непосредственно граничит с Украиной.

Отмечается, что с целью недопущения попадания возбудителя этой болезни на территорию Украины, оперативного реагирования, в случае возникновения подозрения заболевания и организации соответствующих мероприятий, создана рабочая группа для контроля и координации действий относительно недопущения попадания африканской чумы свиней на государственную территорию Украины. Созданы также рабочие группы из специалистов Госкомветмедицины и научно-исследовательских отраслевых институтов для быстрого реагирования в случае возникновения подозрения на африканскую чуму свиней.

Кроме того, приказом председателя Госкомветмедицины утвержден «План действий при подозрении заболевания африканской чумой свиней, независимо от типа ведения хозяйства и формы собственности».