Николаевщина: от отравления грибами погибли двое малышей

31 октября в Николаеве в результате отравления грибами погиб двухлетний мальчик.

Как сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Николаевской области, четырьмя днями раньше семья приготовила грибы, купленные на рынке. На следующий день все, кто их употреблял в еду, попал в реанимацию, а двухлетний мальчик умер.

Третьего ноября в селе Катеринка Первомайского района в результате отравления грибами умерла девочка, которой был год и три месяца. Грибы были собраны в лесопосадке возле села. Пострадала вся семья.