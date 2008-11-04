Медики ожидают эпидемию гриппа в Украине в январе

Эпидемия гриппа в Украине ожидается в начале-середине января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня директор Центра гриппа Министерства здравоохранения Украины Аркадий ФРОЛОВ.

По его словам, изначально прогнозировался эпидемиологический подъем в декабре этого года, но из-за того, что сейчас в Украине сохраняется теплая погода, то сроки сдвигаются на более поздний период.

«Вполне можем ожидать эпидемию гриппа в середине января», - сказал А.ФРОЛОВ.

По его информации, заболевание гриппом будет вызвано в этом году тремя вирусами: двумя штаммами вируса Брисбен H1N1 и H1N2, а также вирусом Флорида. Первые два штамма придут в Украину с Австралии.

Как подчеркнул специалист, грипп – это болезнь осложнений. И в связи с этим важным остается профилактика заболевания, а также вакцинация. Он сообщил, что на сегодня зарегистрированы и используются 4 вакцины против гриппа и пятая сейчас проходит перерегистрацию. По словам А.ФРОЛОВА, все эти вакцины содержат три вируса гриппа, которые ожидаются в этом году, как возбудителя очередной эпидемии гриппа. «Все они (вакцины) обеспечат защиту», - заверил А.ФРОЛОВ, подчеркнув, что вакцины имеют приблизительно одинаковое действие по защите организма человека, а также по длительности иммунозащиты. По его данным, вакцинация обеспечивает защиту 90-95% привитого населения.

Возвращаясь к теме осложнений после гриппа, А.ФРОЛОВ сообщил, что из числа невакцинированных, но заболевших людей, у 20-27% развиваются разного рода осложнения. В частности, это осложнения, которые выражаются заболеваниями центральной нервной системы, например головные боли, мигрени, энцефалиты, которые регистрируются очень редко, но все же присутствуют в статистике. Также, по его словам, осложнения могут выражаться в заболеваниях сердечно-сосудистой системы. По словам А.ФРОЛОВА, наступает обострение гипертонической болезни. Также последствием заболевания гриппом является поражение почек, боли в пояснице.