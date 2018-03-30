Лекарства могут серьезно подпортить здоровье

Непредусмотренные, опасные реакции на лекарственные средства (известные как неблагоприятные реакции на лекарства) входят в число десяти ведущих причин смерти во многих странах. Большинство неблагоприятных реакций на лекарства (НРЛ) можно предотвратить.

НРЛ происходят у людей во всех странах мира

В некоторых странах расходы, связанные с НРЛ, такие как расходы на госпитализацию, хирургические вмешательства и в связи с потерей продуктивности, превышают стоимость лекарственной терапии.

Нет ни одного лекарства, прием которого не был бы сопряжен с риском. Тщательная оценка рисков и преимуществ лекарств способствует безопасности пациентов.

Безопасность лекарств является одной из основных составных частей безопасности пациентов. Глобальная безопасность лекарств зависит от сильных национальных систем, которые контролируют разработку и качество лекарств, сообщают об опасных последствиях и предоставляют точную информацию для их безопасного использования.

Опасные, непредусмотренные реакции на лекарства, происходящие при обычно используемых для лечения дозах, называются неблагоприятными реакциями на лекарства (НРЛ). НРЛ входят в число десяти ведущих причин смерти во многих странах.

Предупреждение и выявление неблагоприятных реакций на лекарства называется фармнадзором. Тщательная оценка рисков и преимуществ лекарственных препаратов проводится на протяжении всего времени существования лекарства, начиная со стадии предварительной оценки до использования пациентами.

Глобальный обмен информацией о побочных эффектах укрепляет безопасность лекарств в странах и может способствовать принятию своевременных политических решений для защиты безопасности пациентов в случае возникновения проблем.

Примеры НРЛ:

Амидопирин (при воспалениях) - нарушения лейкоцитов

Клиохинол (при кожных инфекциях) - нарушение зрения

Эритромицин эстолат (антибактериальный препарат) - гепатит (нарушения печени)

Оральные контрацептивы тромбоэмболизм - (образование кровяных сгустков)

Статины (для регулирования уровня холестерина) - мышечная дистрофия

Талидомид (от "утренней болезни") - фокомелия (врожденные уродства)

Риски

Нет ни одного лекарства, прием которого не был бы сопряжен с риском. Все лекарства имеют побочные эффекты, некоторые из которых могут быть смертельными. НРЛ происходят у людей во всех странах мира. В некоторых странах расходы, связанные с НРЛ, такие как расходы на госпитализацию, хирургические вмешательства и в связи с потерей продуктивности, превышают стоимость лекарственной терапии. Можно предотвратить, по меньшей мере, 60% НРЛ, причинами которых могут быть:

неправильный диагноз состояния пациента;

назначение ненадлежащего лекарства или ненадлежащей дозы надлежащего лекарства;

невыявленное медицинское, генетическое или аллергическое состояние, которое может спровоцировать реакцию пациента;

самолечение лекарствами, отпускаемыми по рецептам;

невыполнение указаний относительно приема лекарств;

взаимодействие с другими лекарствами (включая средства народной медицины) и некоторыми продуктами питания;

использование не соответствующих стандартам лекарств, состав и ингредиенты которых не отвечают надлежащим научным требованиям, что может сделать эти лекарства неэффективными, а зачастую и опасными;

использование поддельных лекарств без активных ингредиентов или с ненадлежащими ингредиентами, что может быть опасным или смертельным.

Меры безопасности

В соответствии с законодательством всех стран, фармацевтические компании, или производители лекарств, должны тестировать свои лекарства на добровольных участниках из числа здоровых людей и пациентов перед тем, как эти лекарства станут широко доступными. Эти клинические испытания показывают, насколько эффективно лекарство от определенной болезни и какой потенциальный вред оно может причинить. Однако они не дают информации для более крупных популяций, остающихся за пределами тестирования и имеющих характеристики, отличные от группы, участвующей в испытаниях, такие как возраст, пол, состояние здоровья и этническое происхождение.

Для многих лекарств и, в частности, для комбинированных препаратов, мониторинг безопасности не заканчивается на стадии производства. Необходимо отслеживать безопасность лекарств путем тщательного наблюдения за пациентами и последующего сбора научных данных. Этот аспект мониторинга лекарств называется пост-маркетинговым наблюдением. Эффективность национального пост-маркетингового наблюдения находится в прямой зависимости от активного участия специалистов здравоохранения.

Специалисты здравоохранения (врачи, фармацевты, медицинские сестры, стоматологи и другие) имеют наилучшую возможность для информирования о подозреваемых НРЛ в качестве составной части их повседневной работы по оказанию медицинской помощи пациентам. Специалисты здравоохранения должны сообщать о НРЛ даже в тех случаях, когда они сомневаются о точной взаимосвязи данного лекарства и реакции.

Ответные действия ВОЗ

ВОЗ укрепляет глобальную безопасность лекарств в рамках Международной программы по мониторингу лекарств, которая начала действовать в 1960-х годах. Государства-члены и ВОЗ прилагают совместные усилия для определения возможной связи между использованием какого-либо лекарства и побочными эффектами. В настоящее время около 100 стран имеют национальные системы, сообщающие о НРЛ в базу данных, управляемую Сотрудничающим центром ВОЗ, Центром мониторинга в Упсала. При поступлении сигналов о проблемах в области безопасности лекарств ВОЗ делится информацией со всеми государствами-членами.

Кроме того, ВОЗ содействует регулярному обмену информацией между государствами-членами в отношении безопасности и эффективности лекарств, в том числе через сеть работников национальных информационных служб;

незамедлительно передает национальным органам здравоохранения новую информацию о серьезных побочных эффектах, вызываемых фармацевтическими продуктами;

предоставляет руководящие принципы для содействия странам в создании национальных центров мониторинга лекарств;

оказывает странам помощь в их работе по усилению органов контроля за лекарственными средствами и систем отчетности;

подготавливает специалистов здравоохранения в области мониторинга безопасности новых и комбинированных лекарств (например, антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ);

призывает сотрудников органов контроля, полиции, таможни и других к совместной борьбе с поддельными лекарствами во всем мире.

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