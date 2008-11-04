Как быстро снять боль в ухе

Снять боль в ушах поможет чесночное масло. Надо смешать равные объемы растертого в кашицу чеснока и растительного масла, настоять смесь в плотно закрытой посуде на солнечном свету или в теплом месте 10 дней, периодически встряхивая. Затем процедить, добавить несколько капель эвкалиптового масла или глицерина и закапывать приготовленным составом больное ухо. Перед употреблением состав слегка подогреть.