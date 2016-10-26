Швейцарская фармкомпания уплатила штраф 938 тыс. грн за нарушение антимонопольного законодательства в Украине

Одна из пяти оштрафованных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) компаний-участников фармацевтического рынка – швейцарская «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» - уплатила 937,5 тыс. грн штрафа, сообщила пресс-служба АМКУ.

Читайте также"Дарница" пытается заполучить 25% акций "Борщаговки"«Напомним, что в сентябре 2016 года по результатам рассмотрения Комитетом дела о нарушении компанией «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» (г. Фрибург, Швейцария) и фармацевтических дистрибьюторов ООО «БаДМ», ООО «Вента. ЛТД», ООО СП «Оптима-Фарм, ЛТД» и ЗАО «Альба Украина» законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, оштрафованы на общую сумму 1 млн 650 тыс. 509 грн», - говорится в сообщении.

Комитет пришел к выводу, что компания «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» заключив дистрибьюторские договоры с другими фирмами, способствовала завышению цен на лекарственные средства при реализации через процедуры государственных закупок.

Как сообщал УНИАН, предметом расследования АМКУ стал факт завышения цен на специфические препараты производства швейцарской компании «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» сразу несколькими дистрибьюторами.

Читайте такжеPfizer решила не разделять бизнесВ АМКУ отметили, что в период 2011-2013 в отношениях компании «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» и «БаДМ», «Вента. ЛТД», «Оптима-Фарм, ЛТД» и «Альба Украина» существовали непрозрачные механизмы предоставления послепродажных скидок. Дистрибьюторы осуществляли реализацию лекарственных средств производства группы «Алкон» по процедуре государственных закупок по ценам выше, чем цены реализации в аптечных учреждениях. При этом применялись различные подходы к ценообразованию.